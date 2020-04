Coronavirus EN DIRECT : Le Covid-19 a déjà fait plus de 100.000 morts dans le monde...

9 h 07 : Autosuggestion et optimisme économique

Malgré la violente crise économique qui vient, certains économistes,prévoient un rebond rapide et solide dès que les gens pourront quitter leur maison et retourner travailler. En effet, les conséquences de cette crise ressemblent plus à celles d’une catastrophe naturelle, par exemple un ouragan, qu’à une crise financière ou économique traditionnelle, ont souligné les économistes de la Banque centrale régionale de New York.

Comme un ouragan, elle a d’abord touché les secteurs du voyage et du tourisme. Mais, contrairement à une catastrophe naturelle, elle n’a pas entraîné de destructions physiques, « ce qui pourrait faciliter une reprise économique plus rapide », relèvent-ils. Même avec des dépenses publiques massives, essentielles pour permettre une relance rapide de l’économie, « les pertes d’emplois seront traumatisantes et le rebond post-virus (…) avec une reprise complète prendra 12 à 18 mois », estime pour sa part Grégory Daco, d’Oxford Economics.