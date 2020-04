La pandémie de coronavirus a mis le sport mondial KO, mais une discipline sera peut-être capable de se relever avant que la cloche sonne : le MMA. Le patron de l’UFC, Dana White, affirme être sur le point de privatiser une île afin d’y organiser des combats.

« Je suis à un jour ou deux de sécuriser une île privée… Nous mettons en place l’infrastructure maintenant, donc je vais commencer à faire des combats internationaux aussi », a-t-il dit à TMZ. « Le combat est signé et sera 100 % en direct sur ESPN quelque part sur Terre », a par ailleurs tweeté White, faisant référence au combat entre Justin Gaethje et Tony Ferguson et plus globalement à l’UFC 249.

The fight is signed and is 100% ON LIVE on ESPN somewhere on EARTH!!!! 😃@TonyFergusonXT vs @Justin_Gaethje is LIVE on @espn+ PPV April 18th for the interim lightweight belt! pic.twitter.com/aH44zg5K30