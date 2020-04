Les groupes BeIn Sports et Canal+ se sont constitués parties civiles dans cette affaire. — FRANCK FIFE / AFP

La principale manne financière du foot s’est tarie : après Canal+, BeIN a suspendu à son tour le paiement des droits TV des compétitions françaises, après leur interruption pour cause de coronavirus. Le patron du groupe qatari l’a annoncé dans un courrier à la Ligue de football professionnel, consulté mercredi par l’AFP. «Notre groupe a pris la décision de procéder à la suspension​ des prochains paiements prévus par notre accord et ce, jusqu’à ce que les championnats des ligues 1 et 2 puissent reprendre selon un calendrier permettant leur diffusion normale auprès de nos abonnés », annonce dans cette lettre Yousef Al-Obaidly.

Quand Nasser Al-Khelaifi va être envoyé chez Bein Sports par la LFP pour aller récupérer les Droits TV de la Ligue 1 pic.twitter.com/dQeOXIHy0t — Alex D (@Alexandre_DRD) April 1, 2020

BeIN devait honorer un versement de 42 millions d’euros le dimanche 5 avril. La Ligue, sollicitée mercredi soir par l’AFP, a indiqué qu’elle « confirme le courrier de BeIN » mais ne fait « pas d’autres commentaires » à ce stade. L’autre diffuseur de la Ligue 1, Canal+, avait lancé la première offensive en informant la Ligue de football professionnel (LFP) qu’il n’honorerait pas son prochain versement. Soit 110 millions d’euros, ou 15 % du montant annuel total, initialement attendus par les clubs de l’élite, bénéficiaires principaux de ce versement, qui aurait également dû intervenir dimanche.

« Absence de visibilité »

BeIN explique avoir « principalement en considération l’absence totale de visibilité réelle sur la reprise effective des matchs de la saison en cours, qui vient d’être aggravée par la décision de maintenir le confinement pour une durée supplémentaire de quinze jours ». « Notre groupe et particulièrement ses chaînes de diffusion d’évènements sportifs majeurs ne sont pas épargnés par les graves conséquences de la crise sanitaire, à laquelle tous les opérateurs économiques sont d’ailleurs confrontés », explique Yousef Al-Obaidly.

Après Canal+, beIN Sports suspend le paiement des droits télé à la LFP https://t.co/WE3hNfibjs pic.twitter.com/1ejpBTfGAa — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 1, 2020

Pas de remboursement des abonnés pour le moment ?

Le patron du groupe de médias indique cependant à la LFP qu’il est à sa disposition pour « discuter » des « mesures de sauvegarde mises en place par la Ligue pour la continuation du championnat en cours et la reprise de la prochaine saison ». Selon une source proche, le groupe n’envisage pas pour l’instant de rembourser partiellement ses abonnés, mais « suit de près la situation ». A noter que selon l’Equipe, une délégation de quatre présidents de L1 (PSG, OM, Toulouse, Nice), va organiser une rencontre téléphonique avec le patron du groupe Canal+ Maxime Saada pour le convaincre de payer sa part malgré tout.

Les droits TV, qui représentaient près de 36 % des recettes des clubs de L1 pendant la saison 2018-2019, sont de loin leur plus grande source de revenus, selon le rapport de la DNCG, le gendarme financier du football français. Un autre versement était attendu pour début juin de la part de Canal+ et BeIN.