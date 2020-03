Depuis le test positif de Rudy Gobert au Covid-19 qui a mis à l’arrêt la saison NBA, plusieurs équipes se sont empressées de faire dépister leurs joueurs, suscitant des critiques, alors que la grande majorité des Américains doit attendre longtemps pour y parvenir.

« Les tests ne devraient pas être destinés aux riches mais aux malades » : par ce tweet, le maire de New York Bill de Blasio a exprimé mardi soir un sentiment partagé par nombre d’anonymes sur les réseaux sociaux, depuis que des basketteurs de la Ligue ont été soumis à cette mesure.

We wish them a speedy recovery. But, with all due respect, an entire NBA team should NOT get tested for COVID-19 while there are critically ill patients waiting to be tested.



Tests should not be for the wealthy, but for the sick. https://t.co/7uQlL3zc7Z