Un spectateur à un match de basket américain universitaire annulé à Greensboro, en Caroline du Nord, le 12 mars 2020. — Ben McKeown/AP/SIPA

Alors que les nations prennent des mesures drastiques pour lutter contre la pandémie du coronavirus, le monde du sport a dû se rendre à l’évidence : les huis clos ne suffisent plus. Avec les premiers athlètes infectés, on est en train d’assister à une vague d’annulations ou de suspensions sans précédent.

Formule 1 : Le Grand Prix d’Australie annulé

Les organisateurs ont tergiversé, et la nouvelle est finalement tombée vendredi matin : l’événement est annulé. A Melbourne, huit membres du paddock ont été testés positifs, ainsi qu’un membre de l’équipe McLaren.

The Australian Grand Prix Corporation confirms the Formula 1 Australian Grand Prix is cancelled immediately. https://t.co/m3Wgg1UuIS — Australian Grand Prix #AusGP (@ausgrandprix) March 13, 2020

Foot en France : La FFF suspend l’ensemble des compétitions, décision vendredi pour la L1 et L2

La Fédération française de football annonce « la suspension de l’ensemble des activités et des compétitions gérées par la Fédération, ses ligues et ses districts, sur l’ensemble du territoire à compter du vendredi 13 mars et jusqu’à nouvel ordre. » Cela concerne notamment l’ensemble des championnats amateurs masculins et féminins. Pour la Ligue 1 et la Ligue 2, qui sont gérées par la Ligue professionnelle de football, la décision doit être prise vendredi matin.

[COMMUNIQUÉ] - La FFF suspend l’ensemble de ses compétitions. pic.twitter.com/AQKGwQ9B6L — FFF (@FFF) March 12, 2020

Foot européen : Mikel Arteta infecté, Benjamin Mendy en quarantaine préventive

Alors que les championnats italien et espagnol sont à l’arrêt, la Premier League anglaise est en danger : Arsenal a annoncé jeudi soir que son coach Mikel Arteta avait contracté le coronavirus. Le match contre Brighton prévu samedi est reporté. Le joueur de Chelsea Callum Hudson-Odoi a également été testé positif. Manchester City a annoncé qu’un joueur a été placé en quarantaine préventive car un des membres de sa famille présente des symptômes. Selon les médias britanniques, il s’agit du Français Benjamin Mendy.

En Ligue des champions, les huitièmes de finale retour Juventus Turin-Lyon et Manchester City-Real Madrid ont déjà été reportés. A Turin, Daniele Rugani a été testé positif, suivi par le joueur de la Sampdoria Gênes Manolo Gabbiadini. 121 membres du club (joueurs, staff, administration) sont en quarantaine, dont Cristiano Ronaldo. A Madrid, le joueur concerné est un basketteur du Real. Son équipe a été placée en quarantaine, ainsi que celle de football qui partage les mêmes installations. Quant à l’Euro, censé débuter le 12 juin, sa tenue ou non sera au centre de la visioconférence convoquée pour mardi par l’UEFA avec les fédérations européennes.

NBA : La suspension durera au moins un mois, Rudy Gobert s’excuse

Le patron de la NBA, Adam Silver, a déclaré jeudi sur la chaîne TNT que la suspension de la saison sine die, décidée la veille à cause du nouveau coronavirus, pourrait durer « au moins trente jours », sans écarter l’hypothèse qu’elle ne puisse « pas reprendre ». Alors qu’un autre joueur des Utah Jazz est infecté, le « patient zéro », Rudy Gobert, a, présenté ses excuses. « Je souhaiterais m’excuser publiquement auprès des gens que je pourrais avoir mis en danger. Je ne pensais vraiment pas être porteur de cette pathologie. J’ai manqué de discernement et le reconnais ». Lundi, 48 heures avant l’annonce de son test positif au « Covid-19 », Gobert avait fait une blague à la fin d’une conférence de presse et avait touché de ses mains les micros et enregistreurs posés sur la table, avant de quitter la salle.

Basket universitaire : March Madness annulé

L’organe central du sport universitaire américain, la NCAA, a annoncé l’annulation de la « March Madness », la phase finale du championnat de basket qui constitue l’événement le plus passionnément suivi aux Etats-Unis après le Superbowl. Cette décision survient 24 heures après l’annonce par la NCAA de la tenue des matches à huis clos.

Les autres sports américains : baseball, hockey et soccer à l’arrêt

La décision de la NBA a été imitée par la NHL (hockey) et la MLS (soccer). L’ouverture de la saison de baseball (MLB) est, elle repoussée de 30 jours.

Basket : La FFBB reporte ses compétitions

Le report, à partir de vendredi, court jusqu’au 31 mars. Il concerne tous les championnats et coupes seniors et jeunes

Afin de faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus COVID-19, le Bureau Fédéral de la FFBB a décidé de reporter les championnats et coupes concernant ses clubs.https://t.co/toR9dEWZRl — FFBB (@ffbasketball) March 12, 2020

Handball : Les compétitions suspendues en France

Le handball français a décidé de suspendre toutes ses compétitions jusqu’au 5 avril à cause de la pandémie de Covid-19, a annoncé jeudi la Fédération (FFHB). Cette décision concerne les ligues professionnelles messieurs (LNH) et dames (LFH) mais aussi tous les championnats régionaux, nationaux et départementaux. Le Final Four de la Coupe de la Ligue messieurs qui devait avoir lieu ce week-end au Mans avait déjà été annulé.

Volley : Les compétitions suspendues

En France, toutes les compétitions de volley son suspendues, a annoncé la fédération (FFVB). Cette mesure concerne aussi le beach-volley.

Tennis : Pause de six semaines pour les tournois ATP

Les autorités locales ont pris les devants en annulant le prestigieux tournoi de Miami, chez les femmes comme chez les hommes. Peu de temps après, l’ATP a annoncé que l’ensemble des compétitions masculines étaient stoppées pendant six semaines.

Ski : Fin de saison prématurée

Après avoir mis un terme prématuré à la saison dames mercredi soir, le ski mondial a annulé jeudi matin les deux dernières courses masculines (géant et slalom), qui devaient se courir à Kranjska Gora, en Slovénie mais à proximité de l’Italie, ce week-end.

Patinage : Les championnats du monde repoussés (ou annulés)

Les Championnats du monde de patinage artistique, prévus à partir de mercredi prochain à Montréal, au Canada, sont annulés. Une organisation tardive n’est pas exclue après octobre.

Judo : Les championnats d’Europe repoussés

Les championnats d’Europe de judo à Prague ont été reportés au 19-21 juin.

Golf: Le Player Championship annulé

Le tournoi PGA s'était déroulé à huis clos pour sa première journée jeudi, puis il a été annulé.

JO : Donald Trump suggère un report

Donald Trump a suggéré de reporter les JO de Tokyo (24 juillet-9 août) : « Peut-être, et c’est juste mon idée, peut-être les retarder d’un an, si c’est possible. » Nous suivrons les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé «, a dit jeudi Thomas Bach, le président du CIO, alors que la gouverneure de la capitale japonaise Yuriko Koike avait jugé une annulation 'impensable".

E-sport : Les gamers pas épargnés

Tous les matchs « live » de la Call of Duty League ont été annulés. Les matchs de League of Legends vont se jouer sans public. Un événement Dota 2 a été annulé à Los Angeles et le début de la NBA 2K League a été repoussé. C’est officiel, il ne reste plus qu’à se refaire l’intégrale de The Walking Dead.