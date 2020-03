Refuser de vivre dans l’anxiété générale, c’est bien. Respecter les règles d’hygiène liées au coronavirus, c’est mieux. Rudy Gobert est pris dans une polémique depuis l’annonce mercredi soir de sa contamination au coronavirus. Deux jours plus tôt, il se rendait coupable d’un malheureux essuyage de micros avec ses mains, en conférence de presse, pour se moquer de la psychose ambiante.

As a joke 2 days ago Rudy Gobert touched all the mics on purpose mocking the coronavirus... today he just got confirmed positive for having it. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/bpNJXrfWaw