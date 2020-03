Coronavirus EN DIRECT : Certaines entreprises de Wuhan vont pouvoir rouvrir, annoncent les autorités

7 h 56 : Premier confinement aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, où le nombre de contaminations a dépassé les 900 cas, New Rochelle, dans la banlieue de New York, va être placée en confinement. Le gouverneur de l’Etat de New York, Andrew Cuomo, a expliqué que les soldats de la Garde nationale, en nombre non précisé, seraient envoyés dans « une zone de confinement » de 1,6 km de rayon, au sein de cette ville de 80.000 habitants. Ils seront chargés de « ravitailler les habitants et nettoyer les écoles », a-t-il indiqué.