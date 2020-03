La NBA a annoncé mercredi qu’elle suspendait tous les matchs de la saison, après un cas constaté de coronavirus chez un joueur des Utah Jazz. Le joueur en question est le Français Rudy Gobert, selon le très bien informé Shams Charania, journaliste pour The Athletic. « Gobert se sent bien, et se sentait assez en forme pour jouer ce soir », a-t-il précisé sur Twitter.

