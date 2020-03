Le GP de Bahreïn — Andrej ISAKOVIC / AFP

Le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn se tiendra, du 20 au 22 mars, en « la seule présence des participants » et sans public, « compte tenu de la propagation continue du nouveau coronavirus dans le monde », ont annoncé dimanche les organisateurs locaux.

« Organiser un événement sportif majeur, ouvert au public et permettant à des milliers de voyageurs internationaux et de supporters locaux d'interagir en toute proximité ne serait pas la bonne chose à faire pour le moment », s'est justifié le Bahrain International Circuit dans un communiqué.

83 cas au Bahreïn

La décision intervient au moment où les pays du Golfe prennent des mesures de restrictions importantes contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 après avoir enregistré plus de 200 cas, dont 83 au Bahreïn, en grande majorité des personnes revenant de pèlerinages en Iran, un des plus importants foyers de la maladie après la Chine. « Pour que ni le sport, ni sa base mondiale de supporters ne soient indûment affectés, le week-end de course continuera d'être retransmis à la télévision », ont précisé les organisateurs.

La Fédération internationale de l'automobile (FIA) a annoncé vendredi la création d'une cellule de crise sur le nouveau coronavirus alors que plusieurs épreuves de sport automobile ont déjà été annulées ou reportées en raison de l'épidémie.

Le Grand Prix de Bahreïn est le deuxième de la saison de F1 qui doit s'ouvrir le 15 mars avec celui d'Australie, qui n'a pas annoncé de mesures particulières sur l'organisation de la compétition. Le Grand Prix de Formule 1 de Chine à Shanghaï, prévu le 19 avril a été reporté sine die.