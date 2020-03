Les coureurs des équipes cyclistes françaises Cofidis et Groupama-FDJ, confinés dans un hôtel aux Emirats depuis dix jours en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, ont annoncé dimanche la fin de leur mise en quarantaine.

Ce placement en quarantaine avait été décidé après la révélation de plusieurs cas positifs au Covid-19 qui avaient entraîné l'annulation des deux dernières étapes du Tour des Emirats (UAE Tour).

Si la grande majorité des concurrents de l'épreuve avait pu quitter le pays dans les trois ou quatre jours suivants, à la suite de tests négatifs, la découverte de nouveaux cas avait amené les autorités à confiner les formations présentes à l'étage de l'hôtel où résidaient les personnes contaminées.

« On rentre à la maison ! », a réagi Arnaud Démare sans préciser la date exacte du retour. Le Picard est l'un des quatre coureurs de l'équipe Groupama-FDJ présents sur place avec David Gaudu, le Néerlandais Ramon Sinkeldam et le Lituanien Ignatas Konovalovas.

FREEDOM, #quarantainelife = over😃 thanks to everybody for the support! 💪🏼 pic.twitter.com/70d1BOkESs