A peine plus d’une ligne… Ce mercredi à 22 h 30, le Toulouse football club a publié un communiqué très concis, quelques heures après l’annonce faite par RMC Sport de l’existence d’un accord de négociations exclusives entre le dernier de Ligue 1 et un groupe sino-américain. « Le TFC dément formellement les informations diffusées par RMC et plus particulièrement celles faisant état ce jour de la cession du club par Olivier Sadran », écrit le club.

Selon nos confrères, les Violets pourraient passer d’ici 45 jours sous le pavillon d’un groupe représenté par Chien Lee, ancien copropriétaire de l’OGC Nice. A la tête de Toulouse depuis 2001, Sadran (50 ans) avait lâché en janvier au sujet d’une possible vente, lors d’une de ses rares interventions médiatiques : « Je peux être ouvert à 100 % comme à quelqu’un qui vient aider et qui remplit un rôle opérationnel que je ne remplis pas. »

RMC indique que Gauthier Ganaye, ancien président de l’OGCN pendant sept mois sous l’ère Chien Lee, jusqu’au 31 août 2019 et la vente du club à Ineos, serait également impliqué dans la révolution que vivrait alors le club toulousain.