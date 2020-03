L’immense majorité des matchs de football prévus samedi et dimanche en Haute-Garonne n’aura pas lieu. Rien à voir avec des arrêtés municipaux publiés pour protéger des pelouses copieusement arrosées cette semaine. La décision, communiquée ce mercredi, a été prise mardi soir lors du comité directeur du district départemental, afin de réagir à l’augmentation de la violence en marge des rencontres.

« C’est un coup de gueule, lance Maurice Dessens, le président du district contacté par 20 Minutes. Nous sommes responsables de ce qui se passe sur le terrain, et nous disposons d’un arsenal réglementaire et disciplinaire pour contrôler les événements. Mais pas de ce qui se passe à l’extérieur de la main courante, avec des gens non-licenciés à la FFF. »

L’agression d’un éducateur de Colomiers en marge d’un tournoi à Toulouse, le 22 février, a été « la goutte d’eau qui fait déborder le vase », lâche Maurice Dessens. « Et le week-end dernier, à Venerque, un individu est entré sur le terrain pour mettre des coups de pied à des gosses ! »

Pour le dirigeant, si ces faits ne concernent qu’un infime pourcentage des « 500 à 700 matchs » organisés par le district chaque week-end, « il y a un accroissement de ces situations et cela nous inquiète ».

« Beaucoup de parents et d’accompagnateurs deviennent de plus en plus excités ! Chacun s’imagine avoir Zidane à la maison ! On ne respecte plus rien. Alors que si on est sur un terrain, c’est pour prendre du plaisir… »