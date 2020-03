Amandine Henry a été désignée pour être la nouvelle égérie Barbie en 2020 dans la catégorie — Mattel 2020

Chaque année, la société Mattel, qui distribue la poupée Barbie, met à l’honneur des « femmes d’exception » à travers le monde.

En France, c’est la footballeuse lyonnaise Amandine Henry qui a été désignée pour devenir la nouvelle égérie Barbie.

Une distinction symbolique, car l’objet à son effigie ne sera pas commercialisé.

Comme la plupart des petites filles, elle aimait se distraire avec les poupées Barbie qu’on lui avait achetées. Enfin, d’une certaine façon. « La mienne, je la faisais jouer au foot avec sa robe de princesse. Je laissais ma sœur s’occuper de la partie relooking. Ce qui m’intéressait, ce n’était pas de lui changer de vêtement, c’était de l’imaginer taper dans un ballon ». Tout sourire, Amandine Henry confesse ses souvenirs d’enfant.

Capitaine de l’équipe de France de football féminin, la joueuse de l’OL a été désignée pour devenir l’une des égéries Barbie. En 2015, la marque a choisi de rendre hommage à des « femmes d’exception » à travers le monde. Pour la France, c’est donc Amandine Henry qui est mise en avant cette année. Un choix qui relève avant tout du symbole et de l’opération de communication. Car si la société Mattel, qui distribue l’objet, compte bien faire une poupée à l’image de la jeune femme, elle ne sera pas commercialisée dans les enseignes. N’espérez donc pas la trouver dans les rayons. Il n’y aura qu’un seul modèle « unique », comme celui de la cheffe Hélène Darroze, qui l’a précédé. Et c’est Amandine Henry elle-même qui l’aura.

Croire en ses rêves

En contrepartie, la footballeuse s’est engagée durant un an à véhiculer un message à travers ses différents rendez-vous : lutter contre les stéréotypes et « briser le plafond des rêves ». « Une étude, menée aux Etats-Unis, montre que jusqu’à 5 ans, les filles et les garçons ne font pas de distinction entre eux. Mais à partir de cet âge-là, les petites filles commencent à perdre confiance en leurs compétences et pensent ne plus pouvoir être celles qu’elles rêvaient d’être », souligne Yannick Lapalu, responsable marketing de Barbie en France. Et d’ajouter : « Sportive accomplie, Amandine Henry, qui a par ailleurs écrit un livre intitulé Croire en ses rêves, était parfaite dans ce rôle-là ».

« On peut être glamour et sportive à la fois, j’avais envie de casser ces codes », répond l’intéressée qui confesse « avoir caché sa féminité » à l’adolescence. « Je jouais dans une équipe de garçon. Par mimétisme, je portais des vêtements amples, je m’attachais systématiquement les cheveux. Je cherchais à rentrer dans le moule, raconte-t-elle. Mais aujourd’hui, j’assume parfaitement de jouer au foot et de porter des talons en dehors de l’entraînement ».

Consciente qu’il reste encore des barrières à faire tomber, la jeune femme observe pourtant un changement des mentalités depuis quelques années. « On voit régulièrement aujourd’hui des papas et des petits garçons qui viennent nous voir jouer et nous soutenir. On a aussi des mamies, des mamans », conclut-elle.