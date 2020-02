Rafik Guitane a foulé pour la première fois la pelouse du Roazhon Park dimanche face à Nîmes. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Acheté huit millions d’euros par le Stade Rennais au mercato d’hiver 2018, Rafik Guitane n’a quasiment jamais joué avec les Rouge et Noir à cause d’une vilaine blessure.

Rentré à la fin du match dimanche face à Nîmes, l’ancien Havrais a foulé pour la première fois la pelouse du Roazhon Park.

Il pourrait de nouveau avoir un peu de temps de jeu ce samedi face à Toulouse.

On le présente encore comme l’un des grands espoirs du foot français. « L’un des meilleurs de sa génération », affirmait Olivier Létang au moment de sa signature au mercato d’hiver 2018. L’ancien président rennais se félicitait alors d’avoir chipé, moyennant une indemnité de huit millions d’euros, la pépite havraise au nez et à la barbe de Lyon ou Monaco. Mais Rafik Guitane n’a pour l’instant pas vraiment eu l’occasion de prouver son talent.

La faute bien sûr à des blessures qui ont miné son début de carrière. Arrivé en Bretagne à l’été 2018, après avoir terminé la saison en prêt dans son club formateur, le jeune milieu de terrain s’est gravement blessé en octobre 2018, victime d’une rupture des ligaments croisés lors d’un entraînement avec l’équipe de France U20.

« Un prêt aurait été une bonne option pour lui »

Une tuile de plus pour le natif d’Evreux qui avait déjà connu la même blessure au Havre en janvier 2017, l’écartant des terrains pendant plusieurs mois. « Cela a retardé son ascension et son arrivée dans l’équipe première », souligne son ancien entraîneur Oswald Tanchot, qui loue les qualités techniques du joueur. « C’est un amoureux du football, on le voyait pétiller à l’entraînement où il excellait dans les dribbles », indique l’ancien coach havrais.

Enfin débarrassé de ses pépins physiques, Rafik Guitaine a retrouvé les terrains cet automne. Mais son temps de jeu reste famélique avec les Rouge et Noir avec seulement une titularisation en Ligue Europa face à Glasgow, un match durant lequel il avait été transparent.

Ce fut une grande joie de porter le maillot pour ma première titularisation avec le Stade Rennais, après une longue absence causée par ma blessure au genou. Certes déçut du résultat mais ce que j’ai vécu au Celtic Park restera inoubliable Merci au supporters qui on été incroyable pic.twitter.com/WJ1hffgI3q — Rafik Guitane (@rafikhino10) November 29, 2019

La question d’un prêt au mercato d’hiver a longtemps été évoquée mais, malgré l’intérêt de plusieurs clubs dont Sochaux, ne s’est finalement pas concrétisé. « Cela aurait été une bonne option pour lui afin qu’il gagne du temps, estime Oswald Tanchot. Les qualités, il les a. Mais il faut maintenant qu’il enchaîne les matchs pour lancer vraiment sa carrière car il a 20 ans et n’a presque jamais joué ».

Julien Stéphan compte sur lui pour la fin de la saison

Julien Stéphan semble en tout cas disposé à lui donner sa chance. Dimanche, l’international U20 a ainsi eu le droit à vingt minutes de temps de jeu face à Nîmes. Ses premières minutes sur la pelouse du Roazhon Park, deux ans après sa signature.

Dimanche face à Nîmes (2-1), Rafik Guitane a foulé pour la 1ère fois la pelouse du Roazhon Park avec le Stade Rennais. Ses trois premières apparitions avaient eu lieu à l'extérieur (Monaco, Cluj, Celtic). #SRFCNO

➡️ https://t.co/hjq2gj7Chj pic.twitter.com/cINyp22Szu — ROUGEmémoire 🏆🏆🏆 SRFC (@ROUGEmemoire) February 24, 2020

Il pourrait de nouveau avoir sa chance samedi face à Toulouse, la lanterne rouge du championnat. « Il a connu un début de carrière compliquée ici mais il s’est accroché et il a travaillé pour revenir, souligne le coach rennais. Il est maintenant dans le groupe et il fait partie des joueurs qui potentiellement peuvent avoir du temps de jeu jusqu’à la fin de la saison ». Un bon moyen de confirmer, enfin, tous les espoirs placés en lui.