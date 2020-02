Neymar pourra jouer deux matchs avant le 8e de finale retour de Ligue des champions contre Dortmund. — SPENCER/SIPA

Soulagement au PSG. Exclu dimanche contre Bordeaux (4-3), Neymar ne sera suspendu qu’un match, a annoncé mercredi la commission de discipline de la LFP. Il le purgera contre Dijon samedi, et pourra donc rejouer dès la semaine prochaine, face à l’OL en Coupe de France puis Strasbourg en Ligue 1, pour se remettre dans le rythme avant le 8e de finale retour de Ligue des champions ​contre Dormtund.

Après la défaite en Allemagne à l’aller le 18 février (2-1), Neymar avait blâmé le PSG pour son manque de rythme : il avait été laissé au repos pour quatre matchs avant le choc sur la pelouse du BVB, à la suite d’une petite blessure aux cotes. Auteur du seul but parisien contre le Borussia, «Ney» a mis le feu aux poudres en déclarant après la rencontre qu’il n’avait « pas aimé » être préservé après avoir été blessé à une côte. « On a eu beaucoup de discussions sur ça parce que je voulais jouer, je me sentais bien, mais le club avait peur et c’est moi à la fin (qui) en souffre », avait confié Neymar au micro de RMC.