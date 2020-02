FOOTBALL Invité d’une émission sur YouTube, le troisième gardien de l’effectif parisien a raconté mille et une petites histoires sur les grands joueurs croisés à Chelsea et au PSG

Marcin Bulka, le troisième gardien du PSG, ici lors de Paris-Lille en novembre 2019. — Alfonso Jimenez/REX/SIPA

On ne sait pas si les responsables de la communication du PSG ont vu l’interview, mais si c’est le cas ils auront sûrement eu deux-trois choses à redire à Marcin Bulka. Invité d’un talk sur Foot Truck, une chaîne YouTube polonaise, le troisième gardien de l’effectif parisien a livré mille et une anecdotes sur tous les joueurs qu’il a côtoyés à Chelsea puis à Paris. Elles ont été repérées et traduites par le quotidien espagnol As.

Commençons par les Parisiens, et cette petite histoire concernant Thomas Tuchel et Marco Verratti : « Une fois, on revenait d’un match et on était assis à l’aéroport devant les écrans annonçant les départs. Quand un vol est parti pour Barcelone, le coach a dit "les gars, surveillez Neymar". Quand un autre est parti pour Ibiza, il a dit "les gars, gardez un œil sur Verratti !". »

On enchaîne avec Angel Di Maria, pas le dernier à chambrer sous ses petits airs et qui surtout n’est pas le genre à déroger à ses habitudes au centre d’entraînement. « Tous les jours, il fait exactement la même chose, raconte Bulka. Il se sert toujours de la même bicyclette au gymnase. Une fois, dans les douches, il y en avait sept libres et une utilisée par Mitchel Bakker. Mais c’était la seule dont Angel se sert. Il a refusé d’aller sous une autre et a dit à Mitchel de partir. »

On aime bien aussi cette petite phrase de Thomas Meunier sur Kylian Mbappé : « C’est un type génial, qui parle beaucoup. Quand je suis arrivé, Meunier m’a prévenu. "Mbappé parle beaucoup. Mais bon parfois il ne faut pas faire attention parce qu’il est sûrement en train de parler tout seul." »

Le régime alimentaire douteux de Hazard

On passera sur les cours de polonais de Kurzawa et les dreads de Neymar pour garder un peu de place pour Thibaut Courtois et Eden Hazard. Le premier « a un énorme ego et n’assume jamais ses erreurs, qu’il met sur le dos des défenseurs ». Le second un régime alimentaire douteux.

« Il adore les hamburgers et les pizzas. Je le voyais tout le temps dans des pizzerias, raconte le Polonais. Ça n’était pas trop un problème à Chelsea, mais à Madrid, son poids a peut-être un peu joué dans ses blessures. Pour lui, rien n’est plus important que le foot et passer de bons moments. » Heureusement, l’interview n’a duré que 30 minutes.