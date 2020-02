Neymar a tenu des propos éloquents après la défaite à Dortmund mardi soir. — Sascha SCHÜRMANN / AFP

Malgré son but, Neymar n’a pas réussi à briller autant qu’à l’accoutumée face au Borussia Dortmund mardi soir.

En manque de fraîcheur après plus de deux semaines sans jouer, le Brésilien a montré son désaccord avec Thomas Tuchel au sujet de la gestion de son temps de jeu.

On était un peu déçu – limite colère – quand, après lui avoir posé une question en Espagnol, Neymar nous a marmonné trois petits mots en Portugais. Entre les lignes, ça voulait simplement dire « j’ai pas envie de vous parler, merci, bonsoir ». Fin de l’histoire ? Bien au contraire ! Si Neymar nous a expédiés en deux-deux, c’est qu’il avait déjà dit ce qu’il avait à dire face aux caméras de RMC quelques minutes auparavant.

On le sait, un Neymar au top de sa forme peut à lui tout seul faire danser les équipes adverses, mais c’est forcément plus difficile quand on n’a pas joué depuis plus de deux semaines. Ce qui était le cas de l’ancien Barcelonais mardi soir. Mis dans le formol après sa blessure aux côtes contre Montpellier le 1er février dernier, le Brésilien n’avait pas joué la moindre minute avant cette rencontre de Ligue des champions à Dortmund. Une décision prise en accord avec le staff technique et médical ? Pas vraiment.

La différence physique entre les deux équipes était sacrément flagrante, tant dans le rythme que l'impact.

Et notre staff qui voulait pas faire jouer Neymar au cas où, gros échec, il grossit comme un hamster dès qu'il joue pas et on a retrouvé le joueur de novembre. — Philippe Goguet (@pgoguet) February 18, 2020

« Je n’ai pas aimé »

« Ce n’était pas mon choix, c’est le club et les médecins qui ont pris cette décision. On a beaucoup parlé. Moi, je n’ai pas aimé. Je voulais jouer, je me sentais bien. Le club a eu peur et c’est retombé sur moi. » Aouch… On imagine que Leonardo n’avait pas encore pris connaissance du coup de gueule de son joueur quand il est passé devant la presse en zone mixte pour rejoindre le bus des Parisiens. Son large sourire aurait alors probablement perdu un peu de son éclat.

Sonné par son non-match dans la Ruhr, le PSG se serait bien passé de cette sortie à la sulfateuse de son joueur star. Il faudra pourtant vivre avec. Et notre petit doigt nous dit que ça ne va pas forcément être simple pour le directeur sportif, lui qui invitait quelques jours auparavant les journalistes français à « sortir de cette négativité » à l’approche de la phase finale de Ligue des champions.

🗣💬 "Difficile de rester 4 matches sans jouer. Pas mon choix, c'est le club qui a pris cette décision avec les médecins. On a beaucoup parlé, moi je n’ai pas aimé..."



Neymar s'en prend au PSG sur la gestion de sa blessure après le match contre Dortmund #BVBPSG pic.twitter.com/DyS84hIUsd — RMC Sport (@RMCsport) February 19, 2020

Heureusement pour Leo, Neymar s’est vite repris. « Je comprends la crainte, je comprends que le club souffre car en deux ans je me suis retrouvé hors des huitièmes de finale. Je respecte les décisions, mais ça ne peut pas être ainsi car le joueur finit par souffrir. C’était très difficile de pouvoir jouer un match comme celui-ci, intense, pendant 90 minutes sans s’arrêter. Si j’étais en meilleur état, j’aurais certainement fait un meilleur match. »

Dès lors, une question : en voulant coûte que coûte protéger son joueur en vue de ce match face au Borussia Dortmund, Thomas Tuchel et son staff ont-ils poussé le bouchon trop loin ? Et n’aurait-il pas fallu faire gambader le Brésilien, ne serait-ce que le temps d’une mi-temps à Amiens dimanche dernier ? C’est en tout cas ce que le joueur avait réclamé, selon une info révélée par L’Equipe au lendemain du 4-4 en Picardie.

Forcément des répercussions

Il faudrait en tout cas être bien naïf pour croire que les propos de Neymar n’auront aucunes conséquences sur la vie du club d’ici au match retour face aux Allemands le 11 mars prochain. Quand votre tête de gondole à 222 millions se met à tacler le coach en public et à étaler ce qui se passe en coulisse au grand jour, ce n’est pas un feu de paille mais un incendie type Australie.

Il faut donc s’attendre à ce que, plus encore que d’habitude, les prochaines déclarations parisiennes soient analysées sous tous les angles. Le seul motif d’espoir dans tout ça, c’est que ni Tuchel ni Neymar n’ont intérêt à ce que le PSG se fasse encore sortir en huitièmes de finale de C1 cette saison. Dans les moments difficiles, il faut bien se raccrocher à quelque chose.