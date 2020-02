Naples - Barcelone EN DIRECT : Mertens vient nettoyer la lulu de Ter Stegen...

20h50: 141e match de Ligue des champions pour le petit Lionel. Propre. Il va sans doute aller chercher le record all time de Casillas. 36 matchs, avec une dizaine par campagne en moyenne, c'est dans ses cordes. Le souci c'est que CR7 sera lui aussi passé devant d'ici 2021.

Lionel Messi will make his 141st appearance in the Champions League, tying him with Ryan Giggs in the all-time list.



