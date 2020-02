Photo d'illustration d'un complexe de surf indoor aux Etats-Unis. — Jack Hanrahan/AP/SIPA

Aloha le formidable outil. Frustrés par la saison de leur équipe favorite, actuellement 11e en Ligue 1, les supporters lyonnais pourront bientôt se détendre en rejoignant le City Surf Park de Décines ( Rhône). Celui-ci vient d’officialiser mercredi son arrivée, pour la rentrée prochaine, à côté du Parc OL, au sein du pôle de loisirs si cher à Jean-Michel Aulas.

Il s’agira d’un imposant complexe de 1.200 m2, avec à la clé la plus grande vague de surf indoor d’Europe. Ce City Surf Park comptera aussi un restaurant, un beach bar et un magasin de surf. Outre ce complexe, une brasserie Ninkasi, un multiplexe de loisirs avec trampoline, escalade, laser game et parcours ninja, une salle de sport, un bowling, un terrain de foot en salle et un autre de padel sont prévus dans ce pôle à proximité du Parc OL.