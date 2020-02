Florian Thauvin, connu pour être sous contrat avec Adidas, a repris l'entraînement équipé de chaussures Wizwedge, une marque marseillaise. — F. Fife / AFP

Florian Thauvin vient de reprendre l’entraînement collectif après cinq mois d’arrêt. Il a été opéré de la cheville début septembre.

L’ailier de l’OM porte à l'entraînement de nouvelles chaussures et non ses Adidas habituelles.

Ces crampons, de la marque marseillaise Wizwedge, sont censés limiter le risque de blessure.

Les supporters marseillais ont noté le sourire de Florian Thauvin. Son air déterminé et sa joie au moment de retoucher un ballon, cinq mois après une délicate opération de la cheville. Mais les photos postées par l’OM et par le joueur sur les réseaux sociaux dévoilent une autre information, peut-être cruciale : Florian Thauvin porte désormais des crampons de la marque Wizwedge. Des chaussures développées par le podologue de l’OM Jean-Luc Guer, censées limiter les blessures et les douleurs.

« Florian a repris la course avec notre modèle Stargon, prévu pour la course et le trail, indique un porte-parole de la société Wizwedge à 20 Minutes. Il s’est très bien senti avec et a donc cette semaine reçu des crampons, du modèle Elite One, qu’il a porté d’abord en extérieur et dans un second temps sur pelouse naturelle. »

Des chaussures sur mesure pour « FloTov »

Ces chaussures, équipées d’une talonnette amovible, peuvent s’adapter aux besoins du joueur : il peut choisir plus d’amorti quand il doit récupérer et plus de restitution d’énergie en match. Elles ont été adaptées à son pied : Florian Thauvin a subi une batterie de tests « biomécaniques » dans un laboratoire de l’université Aix-Marseille, avec notamment des experts du Centre technique de la chaussure (CTC), afin de « pousser la personnalisation au maximum. »

Je crois qu’il bouge déjà très bien 😉 pic.twitter.com/SoaDgXP4pO — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) January 31, 2020

L’international français les avait donc aux pieds pour reprendre l’entraînement avec ballon, ce mardi, avec le reste de l’équipe. Il était éloigné des terrains depuis des mois : Florian Thauvin n’a disputé que dix minutes en compétition, cette saison, le 1er septembre (OM-ASSE, 1-0). Il a été opéré dans la foulée et sa longue convalescence a été parfois décevante : André Villas-Boas a évoqué en conférence de presse « un retard de 20 jours » dans son protocole de reprise, assurant que l’OM « était plus optimiste avant l’opération. »

Une simple infidélité à Adidas ou un vrai changement ?

Florian Thauvin jouait déjà depuis longtemps avec des semelles orthopédiques. En octobre 2018, Rudi Garcia s’était agacé des difficultés de l’ailier international avec ses chaussures : « Elles lui font mal, le souci est au talon. » Jean-Luc Guer était déjà intervenu en urgence et Adidas avait tenté de déminer la situation. Un voyage en Allemagne avait été proposé à Thauvin, pour étudier son pied. Et le vice-président du marketing sportif de la marque allemande Claus-Peter Mayer était sorti du bois pour affirmer que « les Adidas X18 sont portées sur le terrain par des joueurs de classe internationale comme Mo Salah, Gareth Bale et James Rodriguez. »

Selon la marque Wizwedge, ces chaussures, dotées d'une talonnette amovible, réduisent le risque de blessure chez les sportifs. - Wizwedge

Ce mercredi, les représentants d’Adidas sont restés injoignables. Impossible de savoir si Florian Thauvin change définitivement d’équipementier ou fait simplement une infidélité à Adidas le temps de guérir complètement sa cheville. « On attend de clarifier notre relation avec Florian, on va voir quelle sera la suite et on verra s’il souhaite les porter en match », dit-on chez Wizwedge.

Thauvin pourrait être le premier footballeur de tout premier plan officiellement équipé par la marque, déjà utilisée par Romain Alessandrini ou Caroline Pizzala, capitaine de l’équipe féminine de l’OM. Mais le chemin est encore long avant d’officialiser un partenariat. « On est déjà très heureux de pouvoir lui apporter un bien-être, conclut notre source chez Wizwedge. L’important, c’est qu’il se sente bien dans ses baskets. » Littéralement ?