Les experts légistes ont officiellement identifié mardi le corps du basketteur Kobe Bryant parmi les neuf sortis des débris de l’hélicoptère qui s’est écrasé voici deux jours sur une colline près de Los Angeles. L’ex-star de la NBA, 41 ans, a pu être identifiée grâce à ses empreintes digitales, ainsi que trois autres personnes qui se trouvaient à bord de l’appareil, dont les débris se sont éparpillés sur près de 200 mètres à la suite d’un choc « à grande vitesse », selon les enquêteurs de l’agence américaine chargée de la sécurité dans les transports (NTSB).

Ces derniers avaient évoqué «une scène d'accident vraiment terrible». Ils ont annoncé mardi après-midi « en avoir fini sur le site », dont la responsabilité a été transférée à la police maintenant que les débris ont été rassemblés et évacués à des fins d’analyse.

Les experts ont notamment utilisé des drones pour ratisser le terrain, mais aussi tenter de « reproduire la trajectoire de l’hélicoptère », a expliqué lors d’une conférence de presse Jennifer Homendy, membre de la NTSB.

NTSB B-Roll taken on Jan. 27 of investigators documenting the accident site of the Jan. 26 helicopter crash in Calabasas, CA; https://t.co/apLHHAkj2z