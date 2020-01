Nantes-Bordeaux, match hommage à Sala. — Michel Euler/AP/SIPA

Place à l’épisode numéro 4 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN reviennent d’abord le derby de l’Atlantique durant lequel a eu lieu le magnifique hommage à Emiliano Sala, décédé il y a un an dans un accident d’avion.

Deuxième thème évoqué : le match contre Bordeaux complètement manqué (0-1) par les Canaris dimanche. Est-ce la pire rencontre de la saison du FCN ? La question a d’ailleurs été posée sur Twitter.

#Sondage pour l'épisode 3 de "Sans contrôle" (demain à partir de 18 h). Quel est le pire match du #FCNantes cette saison? @pabard @JMBoudard @dphelippeau — Podcast FC Nantes (@PodcastNantes) January 27, 2020

Enfin, nos quatre spécialistes vont débattre des déclarations de Christian Gourcuff, qui a affirmé ne plus vouloir recruter maintenant (à quelques jours de la fin du mercato), malgré une défense privée de nombreux titulaires (Girotto, Wague, Pallois).

Tous les mardis à partir de 18 heures

Quel est le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes) derrière un micro entre 15 et 20 minutes pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio innovante qui sera proposée chaque mardi à partir de 18 h sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcasts, Deezer etc.).