Persona non grata. Dans un bref communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, la famille de Nathaël Julan a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas voir certaines personnes se présenter aux obsèques du jeune attaquant d'En Avant Guingamp. Les funérailles du jeune homme, qui s'est tué dans un accident de la route le 3 janvier à Pordic (Côtes d’Armor), doivent se tenir au Havre jeudi.

Choqué par le décès soudain de son joueur de 23 ans, le club avait demandé le report du match face à Lens et organisé un rassemblement hommage ce jeudi en marge de la cérémonie. La famille a jugé bon de s’exprimer afin de demander à une partie du club de ne pas se déplacer. Bertrand Desplat, le président, mais aussi l’entraîneur Sylvain Didot et son staff ou encore Yannick Gomis, ancien coéquipier du joueur, ne sont visiblement pas les bienvenus aux obsèques. La famille cite également Laurent Schmitt, ancien agent du joueur, et deux journalistes locaux.

Communiqué à faire partager svp pic.twitter.com/QLdQ3zvXwo — 🥀 (@Skywalker_black) January 14, 2020

La famille justifie ce choix « compte tenu des événements qui ont précédé le décès de Nathaël ». Le jeune homme était arrivé du Havre en janvier 2018 mais peinait à s’imposer dans l’effectif guingampais, relégué en Ligue 2 l’an dernier.