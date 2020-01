Guingamp va rendre un dernier hommage à Nathaël Julan. — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

En deuil depuis le décès de son jeune joueur Nathaël Julan dans un tragique accident de voiture le 3 janvier dernier, le club de l'En Avant Guingamp​ et Kalon, l’association des supporters-actionnaires de l’EAG, vont organiser un rassemblement au stade du Roudourou afin de rendre hommage à leur coéquipier disparu.

Cérémonie d’hommage en l’honneur de Nathaël Julan 🖤❤️🙏

+ infos 👉 https://t.co/2HyyHyPhZD pic.twitter.com/UXVy05Adz3 — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) January 8, 2020

La cérémonie, ouverte à tous, aura lieu le 16 janvier prochain (au moment des obsèques du joueur dans sa ville du Havre) sous le chapiteau du Village EAG, près du stade guingampais. Par ailleurs, en accord avec le RC Lens et la LFP, le match des Costarmoricains face aux Sang et Or, initialement prévu samedi 11 janvier, a été repoussé d’une semaine.