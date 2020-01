La tuile: l'attaquant uruguayen du FC Barcelone Luis Suarez, opéré du ménisque du genou droit dimanche, sera absent «quatre mois», et ne devrait revenir que pour le sprint final de la saison, a annoncé le club catalan dimanche. Luis Suarez a subi une intervention chirurgicale (...) pour soigner une blessure au ménisque externe du genou droit. La durée approximative de son indisponibilité est de quatre mois", a annoncé le Barça dans son communiqué.

Une énorme désillusion pour l'attaquant international uruguayen de 32 ans, en pleine réussite depuis plusieurs mois: Suarez mène la Liga au nombre de passes décisives (7) et a sans doute inscrit un des plus beaux buts de la saison, avec cette talonnade magistrale lors du récital contre Majorque (5-2 le 8 décembre), en Liga.

L'Uruguyen (14 buts en 23 matches cette saison) avait déjà été opéré du ménisque droit en mai dernier, et c'est ce même genou endolori qui l'avait empêché de disputer la finale de la Coupe du roi contre Valence en mai dernier. La presse espagnole avait rapporté que le joueur s'était «sacrifié» pour l'équipe, jouant sous infiltration pour atténuer la douleur, durant la Supercoupe d'Espagne, où le Barça a été éliminé 3-2 jeudi en demi-finale par l'Atlético Madrid à Jeddah (Arabie-Saoudite) après un match fou.

[LATEST NEWS❗]

Medical communique@LuisSuarez9 will be out for four months

📋 All the details, herehttps://t.co/LC8q3ZLF6S pic.twitter.com/HXwOEbZM51