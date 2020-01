Le milieu de terrain de l'OM Kevin Strootman, ici après la victoire à Rennes, le 10 janvier 2020. — J. F. Monier / AFP

Le milieu de terrain Kevin Strootman a offert la victoire à Marseille ce vendredi à Rennes.

Les Olympiens n’ont pas brillé mais ils ont su tenir bon en deuxième mi-temps alors qu’ils étaient malmenés par les Bretons.

L’OM prend provisoirement huit points d’avance sur Rennes, actuel troisième. Un gouffre.

Une victoire qui compte double. En s’imposant vendredi soir à Rennes, l’Olympique de Marseille a provisoirement pris huit points d’avance sur son poursuivant. En attendant le match du PSG face à Monaco dimanche, les Olympiens reviennent à quatre points des Parisiens. Tout ça grâce à Kevin Strootman. Remplaçant puis buteur ce vendredi, le milieu de terrain a permis à Marseille de s’imposer 1-0 face au Stade Rennais. Dans un match qu’il n’a pourtant pas maîtrisé.

Quatre-vingt-deuxième minute. Valentin Rongier sort sous les sifflets du Roazhon Park. L’ancien Nantais est remplacé par Kevin Strootman pour les dix dernières minutes. Moins de deux minutes plus tard, le Néerlandais lance son pied pour reprendre le coup franc de Dimitri Payet relâché par Edouard Mendy. Le gardien rennais est à terre et le ballon vient faire trembler les filets du Roazhon Park. A ce moment du match, l’OM nage en plein délire et compte huit points d’avance sur son adversaire du soir​… Impensable quelques minutes plus tôt tant les coéquipiers de Dimitri Payet peinaient dans le jeu.

Un miracle aussi tant le milieu néerlandais était en difficultés ces dernières semaines. « J’ai eu un peu de chance. On sait que Dim frappe très bien et que nous devons être prêts pour les seconds ballons. C’est toujours un bon feeling quand tu marques », a expliqué le buteur à l’issue du match. C’est bien pour lui. Ce n’est jamais simple d’être remplaçant, surtout pour un joueur de la trempe de Kevin », résumait Valentin Rongier à l’issue de la rencontre. De quoi lui donner envie de rester à l’OM cet hiver ? « Il me reste trois ans et demi de contrat. J’ai signé pour jouer ici », s’est contenté de répondre le Néerlandais.

Le milieu de terrain s'était déjà illustré à la mi-temps dans une altercation avec des joueurs rennais où des insultes ont fusé. Alors qu'il était remplaçant, le Néerlandais s'en est violemment pris à plusieurs joueurs rennais et à des dirigeants venus calmer le jeu, adressant quelques insultes que l'on ne vous répètera pas.

« Je pense qu’ils se contentaient du 0-0 »

Peut-on alors crier au génie d’André Villas-Boas et encenser son coaching gagnant ? « Sur ce que j’ai vu en deuxième mi-temps, ils n’étaient pas pressés de reprendre le ballon. Je pense qu’ils se contentaient du 0-0. Changer Strootman pour Rongier, ce n’était pas un changement offensif mais il a eu raison, ça a marché », glissait le coach rennais Julien Stéphan « frustré » à l’issue de la rencontre. « On a été bougés sur un terrain pas facile mais on savait ce qui nous attendait. Je ne pense pas que ce soit une individualité qu’il faille ressortir ce soir mais plutôt l’esprit collectif », analysait Valentin Rongier.

D’abord bien en place, les Olympiens ont reculé en seconde période, laissant le ballon aux hommes de Julien Stéphan. Dans un match haché par les fautes, le scénario a finalement bougé sur un coup de pied arrêté. Coupable d’une vilaine semelle sur Maxime Lopez, le capitaine Damien Silva a offert un coup franc parfait à Dimitri Payet, très discret jusqu’ici. La frappe puissante n’a pu qu’être repoussée par Edouard Mendy et Kevin Strootman a surgi…

Les Marseillais repartent de Bretagne en ayant le sentiment d’avoir fait un gros coup et s’envolent au classement. « Mais il ne faut pas parler de la Ligue des champions », prévient Strootman. S’ils ont retrouvé Mandanda, très bon ce vendredi, les Marseillais devront se passer de plusieurs éléments clés pour la réception Angers. Dimitri Payet, Bouna Sarr et Boubacar Kamara sont suspendus. Et ce n’est plus la même équipe.