Le milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga ici lors du match face au PSG en août 2019. — David Vincent/AP/SIPA

Le Real Madrid souhaiterait enrôler le milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga selon L’Equipe.

La somme d’un éventuel transfert évoquée par le quotidien dépasserait les 100 millions d’euros.

L’entraîneur du joueur de 17 ans Julien Stéphan assure que le minot garde la tête sur les épaules et espère le garder.

Quand il s’est réveillé ce mardi matin, Julien Stéphan n’imaginait sans doute pas découvrir le visage de l’un de ses joueurs à la une de L’Equipe. Deux jours après son but victorieux à Lyon, le jeune prodige Eduardo Camavinga, tout juste 17 ans, s’est offert la première page du quotidien sportif, qui évoque l’intérêt grandissant du Real Madrid de Zinédine Zidane pour le milieu de terrain du Stade Rennais. La somme demandée par le club breton serait « à neuf chiffres » et se situerait donc au-dessus des 100 millions d’euros. Pas mal pour un joueur qui évolue en Ligue 1 depuis moins de six mois.

Présent en conférence de presse en amont du match de Coupe de la Ligue à Amiens, son coach Julien Stéphan a évidemment été questionné sur sa pépite. Tout sourire, celui qui a lancé Eduardo Camavinga chez les pros joue l’apaisement.

« Ne pas oublier qu’il n’a que 17 ans »

« Il se passe beaucoup de choses autour de lui mais ça dure depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Son talent explose aux yeux de tout le monde », a reconnu son coach, pas chamboulé par les convoitises extérieures. « Je trouve qu’il le gère pour l’instant très bien. Il a un bon entourage, on l’accompagne bien au quotidien pour qu’il puisse gérer ça de façon sereine. Il ne faut surtout ne pas oublier qu’il n’a que 17 ans ».

Le niveau de Camavinga dans les gros matchs c'est juste exceptionnel de maturité. Et de talent. — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) December 15, 2019

Difficile pourtant de fermer les yeux sur les sommes astronomiques évoquées ici et là. « On ne maîtrise pas ce qui se dit, on ne maîtrise pas les sommes. Ce qu’on maîtrise, c’est l’accompagnement qu’on aura avec lui au quotidien et le discours qu’on pourra lui tenir. Je sais qu’autour de lui, il y a de la sérénité, de la tranquillité. On est dans cet esprit-là. Nous, on doit le protéger, on doit le tranquilliser par rapport à tous ces événements », estime Julien Stéphan. Arrivé à l’âge de 2 ans à Fougères pour suivre sa tante, le petit Cama a été rejoint par toute sa famille, qui l’entoure toujours aujourd’hui.

« On a envie de l’accompagner dans la durée »

Auteur de son premier but chez les pros dimanche à Lyon, le milieu de terrain ne cesse d’impressionner. Dès le mois d’août et une prestation XXL face au PSG, le minot s’était révélé au grand public. Au point de devenir l’un des tôliers de l’effectif rennais, reléguant l’expérimenté Clément Grenier sur le banc. « Il faut aussi le protéger par rapport à son temps de jeu et ça avait été fait sur les derniers matchs. Il avait besoin de retrouver de la fraîcheur. Je trouve que ça lui a fait du bien, le match de Lyon le prouve ».

Selon @lequipe , le Real Madrid est à fond sur Camavinga et Rennes n’envisage pas de céder son joueur de 17 ans à moins de ..100M€ 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/7ZwSSWXuNV — Les Merengues (@LesMerenguesFR) December 17, 2019

Reste à savoir combien de temps le club breton pourra le conserver. Sous contrat jusqu’en 2022, Camavinga pourra-t-il rester en Bretagne l’été prochain comme le souhaite son président Olivier Létang ? « C’est un jeune joueur, certes très talentueux mais qu’on a envie d’accompagner encore dans la durée », promet Julien Stéphan.

« Un joueur qui illumine certaines rencontres »

Au risque, peut-être de le voir perdre la raison. « Il a la tête sur les épaules, je ne me fais pas de souci pour l’instant. Regardez-le bien, c’est ça le plus important. Regardez le jouer, regardez le progresser, regardez-le sur le terrain. C’est là où il est le meilleur. C’est un joueur qui illumine certaines rencontres, profitons-en sur le terrain », estime Stéphan. Le jeune entraîneur prévient pourtant. « Il y a beaucoup de jeunes qui ont été encensés très vite, très tôt et qui en ont ensuite subi les conséquences. Lui paraît suffisamment armé pour pouvoir dépasser ça. »