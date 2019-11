Le jeune joueur du Stade Rennais Eduardo Camavinga, ici lors du match de Ligue Europa face à la Lazio de Rome, a été naturalisé français. — Insidefoto / SIPA

Eduardo Camavinga a obtenu la nationalité française fin octobre et est désormais sélectionnable avec les Bleus.

Le jeune prodige du Stade Rennais est né en Angola et est arrivé en France avec sa famille quand il avait 2 ans.

Formé à Fougères, où il vivait, il a ensuite été intégré au centre de formation du Stade Rennais, où il bat des records de précocité.

Trois petits drapeaux bleu blanc rouge et des milliers de like. Lundi, le petit prodige du Stade Rennais Eduardo Camavinga a sobrement célébré l’obtention de la nationalité française sur Twitter. Agé de presque 17 ans (il les fêtera le 10 novembre), le milieu de terrain né en Angola a passé la majeure partie de sa jeune vie en France, où il est arrivé à l’âge de 2 ans.

Celui que l’on présente comme le nouveau crack de l’équipe bretonne avait atterri à Fougères (Ille-et-Vilaine) avec ses parents. Depuis un an, son club et la Fédération de football avaient accompagné sa famille pour l’obtention de la nationalité française. Son père, sa mère, son frère et sa sœur ont également obtenu leur passeport, précise Ouest-France. On parierait bien sur un rapide : « Allô Cama ? C’est Didier Deschamps ».

🇫🇷🇫🇷🇫🇷 — Eduardo Camavinga (@ecama10) November 4, 2019

Des records de précocité en pagaille

Non sélectionnable en équipe de France, chez les jeunes, le milieu de terrain est ainsi « passé sous les radars », a expliqué son président Olivier Létang dans une interview accordée à Libération. « Pour Eduardo, on a eu du temps. C’est ce qui nous a permis de suivre un vrai plan d’action. Quand vous êtes dans ces équipes nationales de jeunes, vous échangez sur les sollicitations : "Et toi, c’est la Juventus qui t’a contacté ? Moi, c’est Manchester City. Et ils te donneraient combien ?" Eduardo est solide, bien entouré. Et il a été épargné par ça », résumait le président rennais.

Révélé au grand public cet été lors de prestations XXL notamment face au PSG, Eduardo Camavinga a déjà battu plusieurs records de précocité. Il est le plus jeune joueur à avoir délivré une passe décisive en Ligue 1. En avril, il était devenu le premier joueur né après le 1er janvier 2002 à disputer un match dans les cinq grands championnats européens (Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne et France). Mais son entraîneur attend toujours son premier but.