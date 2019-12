Thomas Meunier et Kylian Mbappé sereins et heureux, à l'image de toute l'équipe du PSG ce dimanche à Saint-Etienne. — Laurent Cipriani/AP/SIPA

D’un côté la satisfaction du devoir accompli, de l’autre des regrets timides et un sentiment de fatalité. Pour les Parisiens comme pour leurs adversaires successifs – stéphanois ce dimanche soir – se dégage une impression de plus en plus tenace, match après match : comme si, malgré les trois revers déjà concédés par le club de la capitale cette saison, le scénario d’un PSG s’imposant tranquillement à chaque journée de L1 était écrit à l’avance.

Après la balade parisienne à Geoffroy-Guichard ce dimanche (4-0), les deux attaquants stéphanois Denis Bouanga et Arnaud Nordin ont certes « regretté [leurs] occasions manquées », à commencer par le face-à-face gâché par le premier nommé – auteur par ailleurs d’un très bon match – devant Keylor Navas. Mais la déception semblait pourtant relative, côté Verts, conscients de l’écart entre les deux formations.

« On a joué cinq matchs en 4-3-3 en LDC et c’était aussi de bons matchs »

Petite exception néanmoins, Claude Puel et son légendaire tempérament de compétiteur. L’entraîneur stéphanois, qui a « bien aimé la 2e mi-temps » durant laquelle son équipe s’est créé « pas mal d’occasions », a néanmoins regretté l’entame de match de ses joueurs. « Je trouve qu’on a un peu trop subi d’entrée, on était bien en place mais sans être assez entreprenants, déplore Claude Puel. On est restés sur des bases défensives trop basses, sans vraiment montrer d’agressivité. Quant à l’expulsion, contre ce genre d’équipes, ça devient difficile. »

Son homologue Thomas Tuchel a quant à lui salué « la bonne mentalité », « la grosse intensité » et le nombre de « ballons gagnés très haut dans le camp adverse » par son équipe. Un troisième match consécutif satisfaisant pour le coach parisien, qui a également commenté le 4-4-2 de nouveau ressorti de ses tiroirs, quatre jours après l’éclatant succès contre Galatasaray. « C’était le bon moment pour essayer », estime-t-il.

Mais le technicien allemand ne compte pas pour autant abandonner les autres systèmes testés. « On a joué cinq matchs en 4-3-3 en LDC et c’était aussi de bons matchs avec Marco [Verratti], Marquis [Marquinhos], Idrissa [Gueye]. Si on veut jouer avec les quatre joueurs offensifs ensemble, tout le monde doit être prêt physiquement, on doit être préparé », rappelle-t-il.

Tuchel heureux pour Paredes

Interrogé sur la titularisation des « quatre Fantastiques », Leonardo a souligné de son côté que « les grands joueurs peuvent toujours jouer ensemble », même s’il pense qu’il existe « encore une marge d’amélioration ». Comme son entraîneur, le directeur sportif brésilien du PSG a loué « l’état d’esprit offensif » de son équipe.

Au rayon des satisfactions personnelles, impossible de ne pas avoir une petite pensée pour Leandro Paredes, auteur enfin de son premier but sous les couleurs parisiennes. « Très heureux » pour son milieu argentin, Thomas Tuchel s’est félicité qu’il marque enfin « les buts qu’il met tout le temps à l’entraînement ».

Si tous les Parisiens ont vanté leur feu d’artifice collectif et offensif, c’est un autre feu d’artifice qui a séduit Thomas Meunier, celui allumé par les supporters stéphanois dans les tribunes de Geoffroy-Guichard. « J’aime ce côté créatif, c’est la première fois que je vois ça dans un stade », a indiqué le latéral Belge, prenant ainsi le contre-pied des futurs discours désapprobateurs des instances françaises.