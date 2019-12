Neymar et Mbappé ont encore frappé face à Saint-Etienne. — ROMAIN LAFABREGUE / AFP

Quatre jours après la démonstration face à Galatasaray (5-0), on attendait avec impatience le retour du PSG sur les pelouses de L1. L’enjeu pour les hommes de Thomas Tuchel : confirmer la qualité de jeu affichée face aux Turcs et tester de nouveau ce 4-4-2 offensif et osé. En déplacement à Geoffroy-Guichard, contre des Verts amoindris, les Parisiens ont fait le boulot, s’imposant 4-0 sans trembler.

Voici tout les tifos qu'on affiché les Magic Fan ce soir : pic.twitter.com/E2JzKN8xQK — Puel Time (@fBourguignon1) December 15, 2019

Une expulsion trop précoce

D’un côté, des Stéphanois privés de leurs créateurs Hamouma et Khazri, de l’autre, un PSG qui alignait devant ses « quatre Fantastiques » Neymar, Di Maria, Mbappé et Icardi. Alors quand Alohou a été expulsé à la 17e pour un tacle en retard sur Paredes, on s’est dit que le match, déjà déséquilibré sur le papier, allait devenir compliqué pour les Verts. Une mission d’autant plus impossible qu’à ce moment-là, Paris avait déjà ouvert le score grâce à une volée du droit de Paredes (0-1, 9e) – le premier but de l’Argentin sous le maillot parisien –, après une frappe de Bernat renvoyée par la défense stéphanoise.

Les « quatre Fantastiques » font la différence

Avec la seule paire Marquinhos-Paredes à la récupération et des attaquants peu réputés pour leur repli défensif, on pouvait craindre un certain déséquilibre côté PSG. Mais le talent des quatre stars a fait la différence. La connexion Neymar-Mbappé a parfaitement fonctionné, à l’image du second but francilien où le Brésilien a superbement lancé en profondeur son partenaire, qui a aligné Ruffier (43e, 0-2). Les deux hommes se sont aussi illustrés avec un magnifique une-deux aboutissant à une reprise de Di Maria sur le poteau. Icardi, peu en vue durant le match, a lui aussi participé à la fête (71e, 0-3), avant que Mbappé porte l’estocade en fin de match (89e, 0-4).

Kylian Mbappé adds two more to make it 1⃣1⃣5⃣ goals for club and country.



He turns 21 on Friday…#UCL pic.twitter.com/1cPvBzYWcT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 15, 2019

Ruffier retarde l’échéance

Volontaires et courageux, les Verts ont eu le mérite de ne jamais reculer et ont même inquiété Navas par le biais de Bouanga et Nordin. Mais on a surtout eu la confirmation qu’à 33 ans, Ruffier reste l’un des meilleurs gardiens français. Impérial à plusieurs reprises, notamment devant Neymar, le portier stéphanois a évité aux Verts de sombrer. Ces derniers stagnent en milieu de tableau tandis que le PSG reprend 7 points d’avance sur l’OM.