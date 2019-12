Deux séries qui entrent en collision au Chaudron, et l'une des deux qui va peut-être prendre fin sur les coups de 23h. Invaincu à la maison depuis qu'il a pris les rênes des Verts depuis le derby, Puel accueille une équipe parisienne qui n'a plus perdu dans le Forez depuis 2008. Disons pour être aimables qu'on a une vague idée de celle qui pourrait tomber dimanche soir, vu la forme du moment côté parisien et les nombreux absents à Saint-Etienne. On guettera tout de même la continuité du collectif parisien, parfois suspect en Ligue 1 mais tout à fait impressionnant cette semaine contre Galatasaray en C1.