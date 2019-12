« Matthieu n’a pas fini l’entraînement, a expliqué Antoine Kombouaré, l’entraîneur du TFC, ce jeudi midi. Il a été obligé de quitter la séance. » Non, Matthieu Dossevi n’a pas rejoint Max-Alain Gradel à l’infirmerie du dernier de Ligue 1. L’ailier droit toulousain est parti retrouver sa compagne, sur le point d’accoucher, à la maternité.

L’international togolais de 31 ans sera bien présent samedi au Stadium face à Reims, afin de tenter de mettre un terme à une horrible série de sept défaites d’affilée. Il portera même le brassard de capitaine, en l’absence de Gradel pour au moins deux mois à cause d’une blessure au quadriceps gauche.

Kombouaré l’a confirmé. « Aujourd’hui, pour moi, c’est notre meilleur joueur. C’est lui qui tient l’équipe à bout de bras, même s’il est attaquant. Il a un super état d’esprit. Il fait des gros matchs. » Autres joueurs d’expérience, Nicolas Isimat-Mirin (suspendu contre Reims) ou William Vainqueur, voire Baptiste Reynet, auraient pu postuler pour l’intérim.

Mais c’est donc l’ancien Messin qui occupera la fonction, comme il l’avait fait sous l’ère Casanova contre Angers (1-2, le 25 septembre), le seul match que Gradel avait commencé comme remplaçant cette saison. Ou lorsque l’Ivoirien cédait sa place en cours de rencontre.

« Matthieu est un leader de jeu », reprend Kombouaré, qui espère que le brassard lui permettra de forcer un peu sa nature.

« On est en train de travailler avec lui pour qu’il s’exprime un peu plus. Il est surtout concentré sur son jeu. Il a la légitimité, il parle bien en plus. Il est respecté et apprécié dans le vestiaire. »