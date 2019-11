Zlatan Ibrahimovic n'a pas fait que des heureux dans son ancien club de Malmö. — Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sport/SIPA

Zlatan Ibrahimovic a beau être le meilleur joueur de l’histoire de la Suède, il n’est pas forcément prophète en son pays, du moins à Malmö. Sa décision soudaine d’investir dans le club d’Hammerby à hauteur de 25 % du capital a rendu furieux une partie des supporters du club de Malmö, où l’ancien parisien a été formé au début des années 2000 avant de triompher en Europe.

#Suède 🇸🇪: La statue de Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪 à Malmö a été vandalisé par des supporters du club local qui se sentent trahis après que Zlatan doit devenu co-propriétaire d’un autre club en Suède. pic.twitter.com/IyoIwyweOo — Footballdayy (@Footballdayy2) November 27, 2019

Plusieurs fans s’en sont pris à la statue d’Ibrahimovic inaugurée en octobre dernier devant le stade de la ville. Un plastique a d’abord recouvert son visage, alors qu’une lunette de toilette ajoutée sur son bras résumait l’idée du message général. Puis la haine a complètement débordé jusqu’à ce que la statue en question soit incendiée mercredi en fin de journée.

Zlatan Ibrahimovic's statue outside Malmo's stadium was set on fire on Wednesday in an apparent reaction to Ibrahimovic becoming a part-owner of rivals Hammarby.



(via blatteultras04/Instagram) pic.twitter.com/t0YgrsDKIv — ESPN FC (@ESPNFC) November 28, 2019

Cela aurait pu être pire, remarquez : Zlatan, qui vient de quitter Los Angeles, s’est montré avec le maillot d’Hammerby, laissant penser qu’il rejoignait le club, avant que l’on comprenne qu’il s’agissait de faire de la publicité à son dernier business. « Hammarby est un club fantastique avec des supporters passionnés et un grand respect pour Stockholm et la Suède, a justifié Ibra. J’ai toujours aimé le club et les supporters. Depuis, je suis impressionné par les réalisations du club ces dernières années, sur et en dehors du terrain. Pouvoir rejoindre et développer Hammarby est à la fois amusant et excitant ». Pas pour tout le monde, visiblement.