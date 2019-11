Cheslin Kolbe, l'arrière ou ailier du Stade Toulousain et vedette du rugby mondial. — Colm O'Neill / BPI / Rex / Sipa

Le Stade Toulousain, champion de France, a reçu six prix lundi soir à Paris, lors de la Nuit du rugby.

Trois ont été décernés à l’arrière ou ailier Cheslin Kolbe, récent champion du monde avec l’Afrique du Sud.

« J’ai vraiment de la chance », a souri Cheslin Kolbe. Et beaucoup de talent aussi. L’arrière ou ailier sud-africain du Stade Toulousain a remporté trois trophées lors de la Nuit du rugby, organisée lundi soir à l’Olympia : meilleur joueur du Top 14 (aux dépens de son coéquipier Antoine Dupont et du Clermontois Damian Penaud), meilleur joueur du Top 14 à la Coupe du monde et plus bel essai (4 mai, contre Pau).

« C’était une saison phénoménale, pas uniquement pour moi mais aussi pour mon club et mon pays », a lâché lors de cette soirée parisienne le joueur de 26 ans, tour à tour champion de France, puis vainqueur du Rugby Championship et de la Coupe du monde avec les Springboks. « Mais il y a encore un ou deux titres dont je rêve : la Coupe d'Europe et, j’espère, les Jeux olympiques [en rugby à 7, l’été prochain à Tokyo] », poursuit le virevoltant trois-quarts.

#NuitDuRugby

Le prix du plus bel essai de la saison 2018/2019 est remis par Jessy Trémoulière et Lenaig Corson à…



► Cheslin Kolbe (@StadeToulousain) pic.twitter.com/qZ6yHJwxBj — TOP 14 Rugby (@top14rugby) November 25, 2019

Toulouse a également gagné le titre de meilleur staff technique (Ugo Mola, Régis Sonnes, William Servat) et le prix du fair-play, attribué à Jerome Kaino. Au moment de soulever le Bouclier de Brennus après la finale remportée contre Clermont le 15 juin au Stade de France (24-18), le double champion du monde néo-zélandais avait laissé sa place pour permettre à Julien Marchand, capitaine en début de saison mais blessé, de brandir le trophée avec Maxime Médard.

Le palmarès