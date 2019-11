L'Argentin de Marseille Dario Benedetto partage son bonheur de buteur avec son coéquipier sere Nemanja Radonjic, le 24 novembre 2019 à Toulouse. — Pascal Pavani / AFP

Pas toujours brillant, Marseille a néanmoins réussi à récupérer sa deuxième place de Ligue 1, dimanche soir grâce à un succès à Toulouse.

Solide et solidaire, bien aidé par ses individualités (Payet, Benedetto, Mandanda…), l’OM a signé une troisième victoire d’affilée.

Après la réception de Brest vendredi, l’actuel dauphin du PSG affrontera Angers et Bordeaux, actuels troisième et quatrième de L1, en l’espace de cinq jours.

C’est sûr, ce TFC, avant-dernier de Ligue 1, n’est pas une terreur. Ni une bête noire pour l’Olympique de Marseille, qui n’a plus perdu à Toulouse depuis février 2007. Mais quand même, l’OM, pas très à l’aise à l’extérieur ni face aux « petits » (1-1 à Dijon, défaite 3-1 à Amiens) prenait ce match dans un Stadium largement acquis à sa cause très au sérieux. Ainsi, Boubacar Kamara et ses collègues ont assuré ce dimanche soir (0-2), en récupérant au passage la deuxième place à Angers.

« C’était un test après deux grosses affiches à domicile (succès 2-1 contre Lille et Lyon), pour voir si on pouvait maintenir cette envie », remarque le jeune défenseur central, associé pour la première fois en L1 à un autre minot, Lucas Perrin. « Ce n’est pas notre meilleur match, mais l’un des plus importants », ajoute Bouna Sarr, inédit latéral gauche (Sakai a évolué à droite) d’une arrière-garde privée d’Amavi, Caleta-Car et Alvaro, suspendus.

🗨️ Dimitri Payet : "On a trouvé la faille sur la fin, mais l'essentiel a été assuré (...) J'essaye de faire le boulot. Tant qu'on gagne je jouerai là ou on me dira de jouer" pic.twitter.com/Uw6PakdmOY — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 24, 2019

Après un premier quart d’heure tonitruant mais stérile, sous la houlette des zébulons Valentin Rongier et Morgan Sanson, l’OM a baissé de pied, même à onze contre dix Toulousains après l’expulsion de l’arrière droit Steven Moreira. Steve Mandanda a ensuite évité le pire sur une tête à bout portant d’Ibrahim Sangaré (71e). C’était six minutes avant l’ouverture du score de Dario Benedetto (premier but après quatre matchs de disette), délicieusement servi par Dimitri Payet, et neuf avant le break signé Nemanja Radonjic (premier but tout court).

« Ce n’est pas anodin »

Deux symboles, dans des genres différents. « Ce n’est pas anodin, veut croire Rongier. Je pense qu’en ce moment tout va bien, mais on fait ce qu’il faut pour que ça continue comme ça. » Un succès vendredi contre Brest au Vélodrome permettrait aux Marseillais d’être assurés de passer le prochain week-end au chaud à la deuxième place, avant une semaine bien chargée : déplacement chez l’actuel troisième, Angers, puis venue de Bordeaux, quatrième, les 3 et 8 décembre.

« J’espère qu’on va continuer comme ça jusqu’à Noël », glisse André Villas-Boas, satisfait de cette « victoire méritée » au Stadium. D’ici les fêtes, il y aura quand même des adversaires plus solides que ces tristes Toulousains.