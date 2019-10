Salut les sangs ! Aïoli les fratés. Et pour les supporters d’Amiens qui se pointeront sur ce live : adé les tiots gars ! On va vivre ensemble Amiens-OM, rencontre ma foi plutôt intéressante en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Après trois nuls, Marseille est scotché à la 5e place et doit à tout prix gagner. Amiens n’a gagné que deux matchs et doit engranger des points pour son maintien. Après, ne vous attendez pas à une avalanche de buts : les deux équipes ont chacune inscrit 9 buts en 8 matchs. Mais promis, je vais essayer d’être passionnant ! On se retrouve vers 20h15, voilà un peu de lecture pour patienter :

