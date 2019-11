Zidane attend un grand match de ses joueurs face au PSG en Ligue des champions. — J.E.E/SIPA

Après un début de saison extrêmement poussif, le Real Madrid est en train de retrouver des couleurs à quelques jours de recevoir le PSG (mardi à 21h) en Ligue des champions, ce qui annonce un choc des plus intéressants à suivre. Samedi, les hommes de Zinédine Zidane se sont imposés à domicile contre La Real Sociedad, malgré l’ouverture du score des Galiciens en tout début de match.

Grâce à des buts de Benzema, Valverde et Modric, les Merengue ont livré une prestation aboutie avec, à la baguette, un très bon KB9, auteur en plus de son but d’une sublime passe décisive de la tête pour le Ballon d’or 2018. De bon augure avant la réception des Parisiens. En conférence de presse, Zidane avait le sourire.

Le retour de Neymar, une « bonne nouvelle » pour Zidane avant Real-PSG https://t.co/wIu20zzOAK — 20 Minutes (@20Minutes) November 22, 2019

« Nous sommes meilleurs, tout simplement, a-t-il déclaré, interrogé sur le match aller perdu par les Madrilènes au Parc des Princes en septembre dernier. » Nous avons connu un match compliqué à Paris, mais c’est du passé, a-t-il poursuivi. Il n’y aura pas d’envie de revanche mardi. Nous voulons simplement faire un bon match ». On a déjà hâte d’y être.