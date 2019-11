Patrick Vieira. — Lionel Urman/SIPA

Les Aiglons ont dû sentir le vent tourner. Alors que la tempête Amélie soufflait sur les Alpes-Maritimes dimanche après-midi, dans l’ Allianz Riviera les joueurs de l’ OGC Nice tentaient d’apaiser les esprits. Car les supporters avaient prévenu : « Déclic ou des claques » et « La gagne ou la castagne », affichaient leurs banderoles en tribunes. Une victoire de plus et c’était la crise au Gym. Alors les Aiglons ont tout fait pour arracher la gagne. C’est chose faite : victoire 2-0 contre Reims après quatre défaites consécutives, toutes compétitions confondues.

La joie est de retour dans le vestiaire 🔴&⚫#OGCNSDR pic.twitter.com/r0OGvhECyq — OGC Nice (@ogcnice) November 3, 2019

« Ils nous ont demandé d’aller à la bataille, à la guerre. On l’a fait », dit le capitaine Dante en zone mixte, satisfait du premier clean-sheet de la saison. « On a parfois joué avec le frein à main. Mais c’est logique après les derniers résultats et le manque de confiance, analyse le coach Patrick Vieira. Cette victoire nous fait du bien. On peut beaucoup mieux faire »

« Nous redonner confiance »

Les Rémois réduits à 10 après l’expulsion de Moussa Doumbia, c’est Wylan Cyprien qui ouvre le score. Sur un ballon remis par Pierre Lees-Melou, le milieu s’exerce dans une reprise de volée qui finit dans les filets. 1-0 à la 32e minute. Un score doublé exactement dix minutes plus tard par Christophe Hérelle. « On sort d’une série très compliquée et on avait à cœur d’y mettre un terme, affirme Malang Sarr en zone mixte. C’est un match qui peut nous redonner confiance. »

☄ Une superbe demi-volée synonyme de 20e but en @Ligue1Conforama 💥 ! #OGCNSDR @WylanCyprien a marqué 18 réalisations dans l'élite avec l'@ogcnice et 2 avec le @RCLens ⚽️👍 pic.twitter.com/QGO9ALDigM — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) November 3, 2019

Dans le jeu certes, mais pas du côté des supporters. Cette attitude offensive s’envolant à la mi-temps, les Ultras ont copieusement sifflé les Aiglons à la fin du match. « Je comprends parce que les supporters sont là toute l’année, reconnaît le défenseur. Les sifflets, c’est dur. Mais il faut s’en servir pour montrer qu’on est avec eux. » Comme un vent de rébellion souffle sur Nice.