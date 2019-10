Masters 1000 Paris-Bercy EN DIRECT: Tsonga pour le moment impuissant face à la puissance de Struff... Suivez le live

Salut les Minutos, bien ou bien ? Avant de partir faire la fête aux couleurs d’Halloween, venez vous éclater avec nous sur du tennis. Et pis c’est pas n’importe qui sur le court, on parle quand même de Jo-Wilfried Tsonga. Le Manceau a brillamment éliminé la tête de série numéro 10 Matteo Berrettini la veille et défie aujourd’hui le 36e mondial Jan-Lennard Struff pour une place en quarts. Un match important pour le Français, qui compte sur cette fin de saison pour grappiller des points ATP entamer 2020 à une position qui lui permettrait d’être tête de série à l’Open d’Australie. Pour le moment, Tsonga est virtuellement 32e mondial, mais il y a des places à rattraper dès aujourd’hui en cas de succès.

» Rendez-vous dans quelques minutes pour le début du match