Osimhen et les Lillois n'ont pas été vernis face à Chelsea. — DENIS CHARLET / AFP

Les mêmes promesses pour les mêmes frustrations. Comme contre l’Ajax en ouverture, Lille a manqué d’efficacité dans les deux surfaces face à un grand d’Europe qui réapprend tout juste à marcher (1-2). Dernier de son groupe, le Losc a neuf orteils dans le précipice. Déjà.

Le « boring Chelsea » ? De l’histoire ancienne

Foutue planète qui part en cacahuètes. Voilà que Chelsea devient une équipe séduisante et enthousiasmante avec son attaque d’école maternelle et sa défense d’école de cirque. Oubliées les purges Mourinhesques à base de dépôt de la RATP devant la surface londonienne. Les Blues sont devenus friables dans leur moitié de terrain, mais tellement plus percutants avec le ballon. Abraham, premier buteur, incarne cette jeunesse insouciante lancée par l’idole Frank Lampard, avec Mount, James, ou Hudson-Odoi. Disons-le tout net, le deuxième but des Blues se reniflait à des kilomètres, même s’il a fallu sortir un vieux pot à confiture pour concrétiser l’affaire, avec cette volée délicieuse de Willian (78e).

22 - Tammy Abraham est le 2e joueur anglais à marquer le jour de son anniversaire en Ligue des Champions après Raheem Sterling avec Manchester City contre le Borussia Mönchengladbach en décembre 2015. Bougies. pic.twitter.com/x0DD4uF9Xn — OptaJean (@OptaJean) October 2, 2019

Osimhen, va, je ne te hais point

Et même tout le contraire. On s’est parfois moqué de la politique de trading exagérée du duo Lopez-Campos de chez Lehman-Losc brothers, mais il faut savoir reconnaître les fulgurances quand elles existent. Aller dénicher Osimhen dans le plat pays pour remplacer la tirelire Pépé, quelle idée de génie. Le Nigérian est déjà le chouchou de Pierre-Mauroy avec ce septième but de la saison, sur corner (32e). Sa générosité et son abattage en ont fait un enfer pour le pauvre Zouma. En un mot, le type donne envie de provoquer une guerre rien que pour aller cogner dans le tas avec lui. Dommage, seulement, qu’il ait préféré envoyer un pétard en tribunes devant Kepa à 1-1, plutôt que de donner à Bamba, et d'avoir buté une nouvelle fois sur le gardien espagnol en fin de match.

Osimhen vient de marquer contre le club qui posera 90M sur lui l’été prochain pic.twitter.com/ed3wqPbng8 — Mike Döner (@Mike_Oner) October 2, 2019

Lille doit croire en lui plus que ça

L’affaire semble définitivement mal engagée avec cette deuxième défaite en deux journées, alors que l’Ajax se fait déjà les ongles en tête, et que tout le monde a au moins gagné un match en dehors des Nordistes. Pourtant, comme à Amsterdam, les hommes de Galthié ont montré sur quelques temps forts qu’ils pouvaient avoir le niveau Ligue des champions, par exemple entre la 30e et la 60e, quand Chelsea n’a presque plus existé. Constat qui rend encore plus regrettable leur attentisme de la première demi-heure, comme si les Lillois avaient toujours peur de la maîtresse au deuxième jour d’école. L’expérience ne s’achète pas, bien sûr, mais il y a la place pour faire mieux que ça.