Bon. On va pas se mentir, les résultats de la première semaine de Ligue des champions pour l'OL & le Losc n'étaient pas des plus brillants. Une défaite à l'Ajax pour les Nordistes, un nul à domicile contre le Zénith pour les Lyonnais... et c'est déjà un peu la qualification qui s'assombrit. On grossit le portrait, mais disons qu'il ne faudrait surtout pas que l'on assiste à deux défaites ce soir. Lille reçoit Chelsea dans un match de gala à Pierre-Mauroy pendant que l'OL se déplace à Leipzig, où ce n'est jamais évident. Bref, deux matchs en un à suivre sur 20 Minutes. On va se régaler.

>> Rendez-vous à partir de 20h30 pour suivre tout ça...