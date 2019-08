Mercato: Le Barça informe ses cadres qu'il abandonne Neymar... Nsoki à Nice, c'est officiel... Suivez le live avec nous

16h55: Le Barça devrait abandonner Neymar (au beau milieu de l’océan)

Ce coup-ci, il semblerait qu’on voie le bout du tunnel dans le doss' Neymar. Alors que certains médias français affirmaient il y a peu que le PSG et le Barça travaillaient toujours sur le transfert du Brésilien, un autre son de cloche nous parvient d’Espagne. Selon le Mundo Deportivo, les dirigeants barcelonais ont prévenu les cadres du vestiaire (Messi, Busquets, Piqué and co, ainsi que Neymar lui-même) qu’ils étaient plus que pessimistes à ce sujet. Sauf gros retournement de situation (et je mets mon salaire en jeu pour vous payer un coup à tous si je me trompe), Neymar ne devrait pas quitter le PSG cet été.