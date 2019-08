Mercato: Selon la presse espagnole, le Barça met un terme à l'opération Neymar... Suivez le live avec nous

16h: Vidéo gags

Et vu que je suis une raclure de bidet, je ne peux pas passer à côté de cette crasse faite à Chris Smalling. Des mecs ont compilé ses plus grosses bourdes du côté de Manchester United. Et je vous garantis qu'il y en a des magnifiques. On n'allait quand même pas se priver de deux minutes de barres de rires (il paraît en plus que ça équivaut à un bon steak). So, enjoy !