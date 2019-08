Mercato EN DIRECT: Messi s'agace des offres au rabais du Barça pour Neymar... Renato Sanches n'a que le LOSC en tête... Suivez les transferts avec nous

9h40 : Le vestiaire barcelonais s’agace

On commence cette journée avec un point sur Neymar, what else ? Selon Marca, le Brésilien, en contact permanent avec ses potes du vestiaire blaugrana, aurait fait part à Messi and co de l’offre de prêt avec option d’achat (à… 140 millions) du Barça refusée par le PSG. La Pulga est loin d’être stupide et sait que cette offre au rabais n’avait strictement aucune chance d’être acceptée par les dirigeants parisiens, ce qui commencerait gentiment à le saouler. L’Argentin perçoit le retour du Ney comme importantissime pour la saison à venir et n’apprécierait pas des masses l’attitude de son président, qu’il soupçonne de ne pas tout donner pour rapatrier le numéro 10 du PSG. Très clairement, dans le vestiaire du Barça, on croit de moins en moins à un retour de Neymar. Pendant ce temps, le Real travaille toujours pour souffler le joueur à son ennemi historique.