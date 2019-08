Kevin Trapp — Lennart Stock / AFP

« C’était très beau de pouvoir jouer dans une telle équipe et avec de tels joueurs. » Deux semaines après son départ du PSG pour l’Eintracht Francfort, Kevin Trapp ne semble pas ressentir d’amertume à propos de son ancien club. « J’ai beaucoup grandi à Paris », a répété le gardien de but, à la veille du match de son équipe à Strasbourg, en barrage aller de la Ligue Europa.

Pour autant, l’international allemand avait la volonté de quitter la capitale française cet été. Afin de revenir à l’Eintracht où il avait été prêté la saison dernière. « On était d’accord pour que je rentre au PSG à la fin de mon prêt mais j’étais toujours en contact avec le coach [Adi Hütter] et plusieurs joueurs. Puis il y a eu des discussions entre dirigeants et il a été décidé que je repartais. Moi, c’était mon désir de rentrer à Francfort, dans un club qui grandit », a admis Kevin Trapp. « Je n’ai aucun regret d’être parti du PSG, j’ai vécu de belles années là-bas. »