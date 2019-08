Kylian Mbappé, contre Nîmes — Francois Mori/AP/SIPA

La saison de Ligue 1 a bien commencé pour Kylian Mbappé contre Nîmes (victoire 3-0) avec un but et une passe décisive pour Angel Di Maria dans un match où l’on a aussi beaucoup parlé de Neymar en dépit de son absence. L’international français est revenu au micro de Canal + sur la vie de l’équipe sans le Brésilien et les conséquences de son départ.

«Neymar, casse-toi»... Les ultras ne veulent plus du Brésilien au PSG via @20minutesSport https://t.co/t8ecilNRvL — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) August 11, 2019

« On va essayer d’être compétitif. Mais on ne va pas se mentir. On va suivre ce qui va se passer. Cela va dépendre de la situation de Neymar. Sans lui, ce n’est pas pareil. » Difficile de donner tort à Kyky. On l’a encore vu la saison passée : si Paris s’en sort sans forcer sans Neymar en Ligue 1, en Europe, c’est plus compliqué.