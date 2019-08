OM-Naples EN DIRECT. Mandanda capitaine... Payet en pointe??? Suivez cet amical au goût de Ligue des champions dès 21 heures

Aaaaaah, les matchs amicaux. Le Subutex des footeux. Car nous sommes en manque, en ce moment. Drame des années impaires : pas d’Euro ni de Coupe du Monde et ces quinze jours d’angoisse entre la fin du Tour de France et la reprise de la Ligue 1. Allez, on ne panique pas et on prend sa petite dose du soir, en attendant le retour de l’Hexagoal, le week-end prochain. Au menu : un plutôt alléchant OM-Naples, dans un Vélodrome bien chaud. 40.000 spectateurs pour la première de Villas-Boas à domicile, avec un vrai test, face au Napoli de Carlo Ancelotti, qui vient d’en coller trois à Liverpool, tenant du titre en Ligue des champions. Donc on se retrouve vers 20h45, en direct du Vél.