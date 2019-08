Mercato EN DIRECT: Ribéry finalement vers le Moyen-Orient?... Thiago Motta dit non à Nantes... Suivez les transferts en live avec nous

10h17: Qui pour remplacer Halilhodzic à Nantes ?

Alors que coach Vahid devrait très prochainement officialiser sa rupture avec le FC Nantes, le duo Kita cherche toujours la meilleure solution (ou la moins pire, c'est selon comment on voit la situation de ce club depuis plusieurs années). La solution interne, avec Stéphane Ziani, l'actuel coach des U19 et titulaire du BEPF, tient toujours la corde, mais L'Equipe du jour nous apprend qu'il pourrait être accompagné par quelqu'un qui a un peu plus de bouteille que lui, à savoir Luis Fernandez. L'ancien coach du PSG aurait vraiment envie de regoûter à une expérience sur un banc et ne dirait pas non à l'idée. On en saura plus dans les heures à venir.