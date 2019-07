Franky Zapata lors de son décollage à Sangatte, le 25 juillet 2019. — Denis Charlet / AFP

Ce sera finalement dimanche matin ! Franky Zapata, « l’homme volant », va retenter de traverser la Manche en Flyboard ce week-end, a appris 20 Minutes, confirmant une information de l'AFP. Le Marseillais fixera l’heure du départ un peu plus tard dans la semaine, en fonction des conditions climatiques annoncées.

Ce champion de jet ski a tenté jeudi dernier de rallier Sangatte à Douvres en Angleterre en Flyboard. Mais sa traversée avait tourné court pendant le ravitaillement, lorsqu’il avait heurté la plateforme. Afin d’éviter un nouvel échec, son équipe a d’ores et déjà prévu un bateau plus grand et plus stable pour éviter l’effet de houle.

Le Flyboard, une machine volante autonome alimentée en kérosène stocké dans son sac à dos, est doté de cinq mini-turboréacteurs qui lui permettent de décoller et d’évoluer jusqu’à 190 km/h debout dans les airs, avec une autonomie d’une dizaine de minutes.