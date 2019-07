10h53: « Hello Aymeric. Merci pour ton petit live quotidien.

Pour ma part je m’interroge sur la suite du recrutement parisien, principalement au milieu qui pour ma part reste limité. Le recrutement de Gueye et Herrera sont sympas mais avec Verratti se sont les seuls milieux def de niveau que nous avons en stock. Je ne compte pas Paredes qui est une pure erreur de casting qu’on va devoir traîner comme un boulet. Or nous avons bien vu les années précédentes que les blessures nous ont souvent gâchées la saison. On entendait à un moment le bruit du jeune de Cagliari je crois (j’ai oublié son nom) mais plus de nouvelles. Qu’en penses-tu ? Et que penser de la rumeur Dybala sachant qu’on va pas se mentir qu’il y a de grandes chances pour que Neymar reste. »

» Salut Jonat94 ! Tout d’abord : merci. C’est un plaisir d’être avec vous chaque jour. Concernant ce que tu dis, c’est sûr que le mercato parisien a pris une tournure inattendue. Avec le retour de Leo, le nouveau big contrat signé avec Nike et All, on pouvait s’attendre à un mercato plus clinquant, notamment au milieu du terrain. Mais à bien y regarder, tu perds Rabiot (qui ne jouait déjà plus) et Nkunku, et tu gagnes Herrera et Gueye. Est-ce que le club y perd vraiment au change ? La question se pose. D’autant que Tuchel avait ciblé le manque de gnac de ses milieux déf et souhaitait des mecs qui en veulent. Ça ressemble bien à la mentalité des deux recrues en tout cas.

Pour ce qui est de Paredes, perso, j’ai envie de lui donner une chance. Ce gars n’est pas manchot non plus et il n’est pas interdit de penser qu’il sera plus à l’aise cette saison, après 6 mois de L1 dans les jambes. Concernant le jeune de Cagliari, Nicolo Barella, il a finalement signé à l’Inter. Tant pis pour lui et pour Paris… Ça ressemblait fort à un coup à la Verratti, quand il a déboulé en France. J’aurais bien aimé le voir au PSG.

Enfin, sur Dybala, je suis sceptique. Déjà parce qu’on l’annonce avec insistance à Man U dans le cadre d’un échange (+ pognon avec Lukaku), ensuite parce que Paris ne claquera pas autant de blé pour un joueur qui ne serait pas sûr de s’imposer comme titulaire dans cette équipe.